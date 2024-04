Inês Aires Pereira comenta declarações de co-autor da obra “Identidade e Família”

Perante as declarações polémicas de Paulo Otero, durante um debate na SIC Notícias, Inês Aires Pereira recorreu às redes sociais para comentar o sucedido.

Co-autor do livro “Identidade e Família”, Paulo Otero esteve na SIC Notícias para debater algumas ideias presentes na obra. A entrevista tem dado que falar na internet, após algumas declarações polémicas.

Inês Aires Pereira recorreu às redes sociais para reagir às palavras do jurista. “O que está errado é tudo o que sai da boca deste senhor. É dar o desconto porque já é velhote e fica difícil mudar a sua cabeça?”, escreveu a atriz.

“Tenho esperança que os seus filhos (se tiver) pensem diferente. Eu irei fazer de tudo para que quando os meus filhos ouvirem este tipo de discurso, ou se riam ou façam cara de ‘malucos do riso’ no final do sketch”, completou.

Recorde-se que o livro “Identidade e Família” foi apresentado esta segunda-feira, 8 de abril, pelo ex-primeiro ministro Pedro Passos Coelho. Na obra, Paulo Otero e os restantes fundadores do Movimento Acção Ética – António Bagão Félix, Pedro Afonso e Victor Gil – caracterizam a família como “única natural, universal e intemporal”.