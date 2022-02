Inês Aires Pereira revela nome e sexo do segundo filho

Inês Aires acabou com o suspense e nesta quinta-feira, 4 de novembro, revelou o nome e o sexo do bebé.

A atriz, de 32 anos, passou por uma fase um pouco conturbada devido a complicações no início da gravidez, mas garante que agora está “finalmente descansada”.

A viver uma fase mais tranquila na gestação a intérprete só agora optou por desfazer o mistério e publicou uma ecografia da criança a que juntou um texto em jeito de dedicatória.

“Pronto! Acabaram-se as incertezas! Aqui está ele! Diz que isto é a pilinha! Está tudo óptimo com o bebé e comigo também”, começa por escrever.

“Acaba-se hoje a esperança de ser mais uma menina e abraço a ideia do casalinho piroso! Na verdade quando te olhei, meu bichinho, a mexer e com o coração a bater depois do susto, virei-me para o teu pai e disse: caraças! É um menino! Eu sei que é um menino!

E aí nesse momento soube que já te amava”, acrescentou.

“Dizem que os rapazes são mais agarrados à mãe e essa ideia deixa-me entusiasmada, tal é o medo de não estar à altura de ser uma boa mãe. Uma boa mãe, não. Boa mãe acho que sou. Mas curtia ser uma mãe do caraças! Aquelas mães épicas! Que em conversas com os amigos eles digam ‘por acaso a minha mãe é incrível’. Epá… se calhar vou ali escrever no meu diário porque isto já está a ficar longo e este post era só para dizer que vamos ter um menino. Pronto”, legendou ainda.

“Estou feliz e finalmente descansada. Obrigada a todos mais uma vez por todo o amor que recebi e recebo todos os dias. E obrigada a ti, meu filho Joaquim, por te teres agarrado a mim com muita força! Te amo!”, rematou.

Recorde-se que Inês Aires Pereira já é mãe de Alice, de dois anos.