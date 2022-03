Irmã de Bárbara Norton de Matos anuncia gravidez

Carolina Norton de Matos anunciou que está grávida. O bebé é fruto da relação amorosa entre a irmã de Bárbara Norton de Matos e Cameron Hudson.

A familiar da atriz da SIC fez questão de revelar no perfil de Instagram que está grávida. No anúncio, Carolina Norton de Matos partilhou uma fotografia ao lado do namorado australiano, na qual o casal surge a segurar uma peça de roupa de bebé.

“Começámos 2021 com a melhor notícia das nossas vidas. O nosso bebezinho está a crescer saudável e mal podemos esperar para começarmos esta grande aventura juntos”, escreveu.

Na secção de comentários, diversos internautas juntaram-se para dar os parabéns à irmã da intérprete, que reside desde 2018 na Austrália. “Parabéns, Carol! Que alegria!” escreveu uma seguidora. “Woooww! Muitos parabéns”, atirou outra.