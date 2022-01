Iva Domingues apoia Ângelo Rodrigues: “Eu e os que te amam cá estaremos”

A apresentadora do Canal 11 e ex-namorada do ator fez este sábado uma declaração de amor a Ângelo Rodrigues e prometeu apoio em todas as horas.

Depois de ter dado este sábado a primeira entrevista desde que saiu do Hospital, no programa de Cristina Ferreira, Ângelo Rodrigues foi surpreendido pela presença de amigos e colegas em estúdio, casos de Maria João Abreu ou Carolina Carvalho.

Mas houve também mensagens gravadas e a que mais se destacou foi a da ex-namorada, Iva Domingues, apresentadora do Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que acabou por fazer uma declaração de amor.

https://www.instagram.com/p/B22ERd3J3wp/

“Eu e aqueles que te amam cá estaremos, no primeiro degrau ou no último, sempre para te apoiar. Gosto muito de ti. Vou gostar sempre muito de ti. Estou muito feliz que estejas de volta. Um grande beijo e até já”, começou por referir Iva Domingues.

“Quero dizer que estás cá, que estás bem, que estás mais forte do que nunca, que estás com uma energia e um foco incríveis e que, tal como disse alguém, um dia a coragem é a escada por onde sobem as outras virtudes”, concluiu a comunicadora da FPF.