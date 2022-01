Ivete Sangalo sobre morte do irmão: “Uma perda muito difícil”

Ivete Sangalo lembrou a morte do irmão, Jesus Sangalo, durante a sua passagem pelo programa “A Tarde É Sua”, da RedeTV!.

A cantora marcou presença no formato da estação de televisão brasileira para conversar sobre o apresentador Gugu Liberato, que morreu a 22 de novembro após uma queda em casa.

“Todas as perdas são muito difíceis. Eu, no meu caso, perdi o meu irmão, que é uma perda muito difícil. Quando penso no Gugu, penso na figura dele como pai, como filho, pessoa jovem que perdeu a vida. Penso muito nos entes próximos que sentem isso, é uma coisa que nos magoa. E nos fãs, ele era uma pessoa amorosa, distinto, sério e atento a tudo o que acontecia à sua volta”, disse.

Para a intérprete, as pessoas que têm um impacto “positivo” na vida dos outros “vão sempre deixar saudade”. “Nós não sabemos lidar com a experiência da morte, mas vamos viver muito tempo para a poder entender melhor. Isto faz-me pensar sobre as vezes que perdemos tempo com parvoíces, loucuras, desrespeitos e faltas de empatia”, rematou.

Jesus Sangalo morreu aos 54 anos e tinha diversos problemas de saúde, tendo sido internado várias vezes no ano passado. A notícia foi primeiro avançado pelos meios de comunicação brasileira e, mais tarde, confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.

A artista, de 47 anos, é conhecida por dar voz a temas como “Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim”, “Quando a Chuva Passar”, “Não Precisa Mudar”, “Chuva”, “Sorte Grande”, entre outros.

