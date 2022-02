Ivo Lucas: “Nunca se dá a volta a uma coisa destas”

Ivo Lucas esteve à conversa com Daniel Oliveira, este sábado, 26 de fevereiro. Numa conversa franca e intimista, o ator abordou um dos períodos mais difíceis da sua vida, a morte de Sara Carreira.

O também cantor não só falou sobre o acidente, que vitimou, em dezembro de 2020, a namorada, como também recordou o processo de luto.

“Acho que partilhar a dor e falar é bom, se for necessário acompanhamento psicológico e lidar com isto, viver com isto. Nunca se dá a volta a uma coisa destas. Aprendes a lidar, não tens que compreender”, começou por dizer.

“É muito íntimo [o processo do luto]. É teu. Cada pessoa faz ao seu ritmo, cada pessoa faz à sua maneira. Cada pessoa ultrapassa como tem de ultrapassar. Cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de lidar”, acrescentou ainda.

Ivo Lucas recordou também as pequenas vitórias que tem alcançado nos últimos tempos, nomeadamente o regresso ao trabalho.

“Quando voltei às gravações [de “Amor Amo”, na SIC]foi muito difícil. […] Há dois momentos cruciais. Um foi com o Unas, criamos uma relação muito bonita. […] Um dia estávamos a gravar, as pessoas estavam com medo de lidar comigo e compreendo, e a meio de uma cena o Unas ou eu digo qualquer coisa e desmanchamo-nos a rir e aquela sensação de rir ‘Eu estou a rir’. O Unas vira-se para mim e diz: ‘É tão bom estares aqui, gosto tanto de trabalhar contigo, divirto-me imenso, obrigado’. Eu, bronco como sou, a minha reação é ‘Fixe’ e vou. Mas fico a pensar naquilo e é aquele calor de ‘Ok, dei um passo e fui bem recebido’”, contou.