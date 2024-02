Já se sabe quem será o menino das alianças no casamento de Jessica Athayde e Diogo Amaral

Jessica Athayde e Diogo Amaral ficaram noivos há poucos dias, mas a atriz já desvendou quem será o menino das alianças na cerimónia.

Foi com as Maldivas como pano de fundo e de uma forma bastante original – vestida de sereia – que Jessica Athayde pediu Diogo Amaral em casamento.

Nas redes sociais, a atriz já desvendou quem será o menino das alianças no dia da cerimónia. Oliver, filho do casal, vai ser o responsável pelo momento: “O [me]nino das alianças. E o braço que não gosto na fotografia. Não se pode ter tudo”, escreveu na legenda de uma fotografia, onde surge a segurar o pequeno ao colo.

No dia do pedido, além de Diogo Amaral, estiveram presentes Oliver e Mateus: “Quis ter este momento com os meus dois rapazes, o Oli e o Mateus, e apanhar o Diogo desprevenido. Não subestimem a Célia. Resultou”, disse Jessica Athayde, referindo-se ao filho e enteado.