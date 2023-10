Jéssica Antunes sobre cirurgias estéticas: “Era algo que queria muito fazer”

Jéssica Antunes abriu uma caixa de perguntas e respondeu às curiosidades de alguns seguidores. Uma das perguntas prendeu-se com as cirurgias estéticas.

Grávida do segundo filho, Jéssica Antunes abriu uma caixa de perguntas no Instagram, com o objetivo de responder a algumas curiosidades dos seguidores.

“Qual a tua opinião sobre cirurgias plásticas? Achas que ajuda na autoestima?”, questionaram. “Sou super a favor desde que o façam por vocês e não pelos outros”, notou a ex-concorrente do “Big Brother”.

“No meu caso sim, ajudou imenso a aumentar a autoestima e era algo que queria muito fazer, desde sempre. É muito importante que a decisão de recorrerem a uma cirurgia estética seja ponderada, por todos os motivos. E façam uma pesquisa mais profunda acerca do local/cirurgião para que corra tudo dentro do esperado”, acrescentou.

Jéssica Antunes falou, ainda, sobre o regresso à escola do filho Isaac: “Achávamos que a entrega dele ia ser pior. Foi a dizer o caminho todo que queria ir para a avó Paula, choramingou quando viu que estávamos a chegar à creche mas quando lá chegou deu logo os braços à educadora”, referiu, acrescentando que o início desta semana foi mais difícil, uma vez que o pequeno está adoentado.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo ficaram a descobrir o sexo do segundo bebé no início deste mês. O casal está à espera de uma menina – Benedita irá juntar-se a Isaac.