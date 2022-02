Jéssica Athayde: “Criticavam o trabalho que fazia nas redes sociais. Nunca digas nunca”

A atriz recordou as críticas “desagradáveis” que sofreu por parte de algumas colegas a propósito das parcerias com marcas nas redes sociais e que agora estão a fazer o mesmo.

Além de ser um dos rostos da televisão, Jéssica Athayde está ainda presente na Internet, onde foi uma das pioneiras a associar-se a marcas. Apesar de atualmente ser comum fazer campanhas para marcas, a artista revelou que no início foi díficil e, inclusive, recebeu algumas críticas pela exposição.

No entanto, sublinhou a importância de “nunca dizer nunca”, já que essas mesmas profissionais estão a fazer o mesmo.

“Ainda sou do tempo em que muitas colegas criticavam o trabalho que fazia nas redes sociais, o facto de me associar a marcas, a minha exposição pública. Sinceramente, algumas foram muito desagradáveis”, afirmou na publicação. “Fico genuinamente feliz de as ver, por estes lados, a fazer o mesmo. […] ‘Nunca digas nunca’”, acrescentou.