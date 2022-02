Jéssica Athayde destaca “agressividade” nos testes de covid-19 às crianças

Jéssica Athayde destacou a “agressividade” na realização dos testes de covid-19 às crianças em Portugal.

Depois de ter viajado até ao Dubai com o filho, a atriz realçou nas redes sociais, esta terça-feira, 4 de maio, algumas diferenças sobre como são realizados os testes à covid-19 entre os dois países.

“Fazer um teste à covid-19 a uma criança em Portugal é uma agressividade, fazem nas duas narinas e na garganta do bebé. Infelizmente a certa altura tive essa experiência com o Oli, quando esteve doente”, afirmou no Instagram.

No entanto, durante a viagem percebeu que nem todos os países testam as crianças da mesma forma. “No Dubai tocam na bochecha da criança e ela nem nota”, explicou. “Qual é o critério? Alguém me sabe explicar?”, questionou ainda.

Oliver, de um ano, nasceu do relacionamento terminado entre Jéssica Athayde e Diogo Amaral. O ator é ainda pai de Mateus, de seis anos, da relação também terminada com Vera Kolodzig.