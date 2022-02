Jessica Athayde mostra-se na piscina sem vergonha da “celulite”

Com as temperaturas amenas para o mês de outubro, a atriz da TVI continua pela piscina. Jessica Athayde não receia mostrar o corpo, muito menos a “celulite”.

Um dia de trabalho pode ser mais agradável junto à água. Que o diga a atriz da estação de Queluz de Baixo Jessica Athayde, que elegeu a piscina para colocar os projetos profissionais em dia.

“Que sorte que temos de viver num País em que no meio do mês de outubro está este sol incrível. Apesar de estar com a maior crise de sinusite há dois dias, mais alguém?” começou por escrever a artista no Instagram.

“Tenho a sorte de trabalhar em sítios horríveis, como podem ver”, acrescentou Jessica Athayde, que antecipou possíveis comentários de “haters”: “E sim, o que vês nas minhas pernas é celulite e estrias, get over it”, rematou Jessica Athayde.

