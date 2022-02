Jessica Athayde sobre o filho: “Mau feitio do pai e sentido de humor da mãe”

Jessica Athayde assinalou publicamente os dez meses do filho, Oliver, e revelou alguns detalhes sobre a personalidade do bebé.

Oliver completou esta quarta-feira dez meses e, para celebrar a data, a atriz partilhou uma fotografia inédita na conta de Instagram com uma dedicatória.

“Zero meses. 13 quilos ou mais. Calça o 21 e tem 2 de dentes. Veste roupa para um ano e meio. O seu maior amor é a chucha e os cães. Não tem bom garfo, mas ama água e abacate”, escreveu Jessica Athayde na legenda da publicação.

“Mau feitio igual ao pai, cara do avô Luís e sentido de humor igual ao da mãe – bate com a cabeça 20 vezes ao dia e ri-se. Faz de mim gato sapato. Estou lixada”, acrescentou.

https://www.instagram.com/p/B-t-RsshTlb/

Também Diogo Amaral assinalou os dez meses de Oliver com um vídeo após o parto. “O Oli nasceu há dez meses. Nunca me vou esquecer do momento em que o ouvi chorar pela primeira vez”, lê-se na descrição.

Recorde-se que Oliver é o primeiro filho em comum dos atores. No entanto, o intérprete que integra o elenco de “Terra Brava” (SIC) é ainda pai de Mateus, de cinco anos, da relação também terminada com a atriz Vera Kolodzig.