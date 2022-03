Joana Barrios: “A Cristina é bastante alternativa, não é preconceituosa”

Presença habitual n’ “O Programa da Cristina”, da SIC, a atriz Joana Barrios lançou nas redes sociais o movimento “#LyndaEmCasa”.

Com o livro “Nhom Nhom” editado há dois anos, Joana Barrios começava a aventura, mais pública, no mundo da culinária. Em 2019, chegava à cozinha d’ “O Programa da Cristina” e viria a tornar-se uma presença assídua no “talk show” matinal da SIC.

“A Cristina Ferreira é uma pessoa bastante alternativa. Não é uma mulher preconceituosa. Jamais teria uma ideia preconcebida sobre alguém e deixaria que essa ideia assim permanecesse”, esclareceu.

A paixão pela culinária começou cedo e sempre em família. “Os meus pais tiveram um restaurante durante 20 anos, eu passava muito tempo na cozinha e divertia-me muito. Todos os verões e fins-de-semana ajudava os meus pais no restaurante”.

Ainda assim, mostra-se reticente a uma possível participação num programa de competição sobre culinária: “Não sei se participaria num Masterchef.”

A experiência nos livros de receitas fez com que descobrisse alguns segredos desta área. “Há autores de livros de receitas de culinária que, na verdade, não foram eles que fizeram as receitas”, revelou Joana Barrios.

Mãe de dois filhos, Joana é apresentadora do programa “Armário”, da RTP2, e atriz no Teatro Praga, onde começou em 2008. “Os teatros estão com muitas dificuldades neste tempo de quarentena mas com o contexto as salas de visionamento online fazem com que muitas das pessoas que têm pena de não ir ao teatro o possam fazer”.

O isolamento e a pandemia também inspiraram Joana Barrios para começar o movimento “#LyndaEmCasa”. “O problema do início da quarentena é que de repente estávamos todos feios em casa e dai o #LyndaEmCasa. Depende sempre do estado de espírito mas também é importante saber estar feio, lindo e no meio.”

“EU CHICO EM CASA” estreou-se no início de abril e procura ser um talk show tradicional, com muito humor, convidados e atuações. Apresentado por Francisco Correia, o Chico, é uma oportunidade de receber pessoas em casa, sem correr qualquer risco.

Pelo sofá do Chico já passaram o músico Luís Severo, a apresentadora e radialista Ana Markl e o ator João Loy. Aos sábados à noite, novo episódio do “EU CHICO EM CASA” no Instagram, Facebook e YouTube.

