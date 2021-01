Joana Cruz recebe marmita após promessa de Cláudio Ramos

Joana Cruz recebeu uma marmita com o almoço que Joana Barrios preparou, esta quinta-feira, 21 de janeiro, durante o programa “Dois às 10”, da TVI.

O prometido é devido. E que o diga a radialista da RFM que recebeu em casa o almoço numa caixa devidamente embrulhada, respeitando as medidas de higiene, enviada pela TVI depois de uma promessa de Cláudio Ramos.

A locutora esteve à conversa com o apresentador e Maria Botelho Moniz no matutino para falar sobre o cancro na mama, com que foi diagnosticada. Enquanto os três conversavam, Joana Barrios estava na cozinha do formato a fazer uma da suas receitas.

No final do testemunho da radialista, Cláudio Ramos prometeu que seria entregue a comida em sua casa.

No Instastories, ferramenta da rede social Instagram, Joana Cruz publicou uma fotografia do embrulho que chegou. “E entretanto chega mesmo na marmita, com um super recado da Joana Barrios”, escreveu.

Lembre-se que Joana Cruz explicou, numa conversa por videochamada, que vai enfrentar cinco meses de tratamentos na luta contra o cancro na mama.

“Eu vou começar por 12 tratamentos seguidos, uma vez por semana e mais quatro tratamentos, depois uma pausa e depois a cirurgia será avaliada. Para já são estes cinco meses de tratamentos”, contou.