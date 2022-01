João Baião celebra segundo aniversário do salão de beleza

João Baião celebrou, esta quinta-feira, o segundo aniversário do seu salão de beleza Love is in the Hair, com o balanço positivo e um agradecimento a “toda a equipa”.

O apresentador do programa das manhãs de fim de semana “Olhó Baião” (SIC) tem motivos para sorrir. É que um dos seus projetos mais especiais completa mais um ano e o comunicador fez questão de festejar publicamente.

“Faz hoje dois anos que o @loveisinthehaircabeleireiros nasceu! Um projeto muito especial criado para os mais especiais: todos aqueles que nos visitam. Nestes dois anos não podia estar mais feliz com o feedback de toda a gente”, escreveu o profissional da estação de Paço de Arcos no Instagram.

De seguida, João Baião agradeceu todo empenho e trabalho da sua equipa. “Só posso deixar o maior e mais sincero obrigado a toda a equipa, porque sem eles nada disto era possível! Que venham mais anos, que continuemos juntos e a fazer pessoas felizes!” rematou.

O dia de quinta-feira foi passado em festa para quem passou pelo cabeleireiro Love is in the Hair, que fica situado no Páteo Bagatella, em Lisboa, com direito a atuação musical de uma harpista.

Recentemente, o apresentador esteve no programa conduzido por Cristina Ferreira na SIC para abrir o livro e falar sobre a morte da sua mãe. “Sempre que eu ia ver para mim era sempre uma despedida”, lembrou em conversa.

