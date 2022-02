João Félix e Margarida Corceiro de férias no Dubai

O jogador do Atlético Madrid e a atriz da novela “Prisioneira” viajaram para o Dubai, onde estão a namorar e a partilhar o amor com os milhares de seguidores.

João Félix e a namorada, Margarida Corceiro, estão a namorar no Dubai. O jogador e a atriz aproveitam as altas temperaturas que se vivem no emirado para ir à praia e à piscina.

https://www.instagram.com/p/B6oNdldpJMb/

Pelo meio, tiveram uma experiência gastronómica no restaurante Nusret Dubai, junto a um dos mais famosos cortadores de carne do mundo.