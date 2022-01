João Paulo Rodrigues abre o livro sobre sonho erótico: “Já foi há muitos anos!”

João Paulo Rodrigues abriu o livro e partilhou o sonho erótico que teve com uma atriz, de quem gosta muito, durante a conversa com Joana Alvarenga no YouTube.

O apresentador da RTP1 participou no “Verdade ou Consequência”, conduzido pela atriz no YouTube. Enquanto respondeu a várias questões, o também comediante abordou a última vez que teve um sonho erótico.

“Já! Tenho de dar uma explicação… já foi há muitos anos! Eu via a série, já vi três ou quatro vezes”, respondeu. “Floribella?” questionou a atriz e apresentadora. “Não! Com a ‘Floribella’ juro que nunca tive um sonho erótico”, afirmou. Recorde-se que “Jota” namorou com a protagonista, Luciana Abreu.

De seguida, o profissional da estação pública revelou que o sonho erótico aconteceu com a atriz Jennifer Aniston que, na altura, interpretava “Rachel Green” na série norte-americana “Friends”.