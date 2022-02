João Paulo Rodrigues volta à estrada com espetáculos ao vivo: “É o nosso combustível”

Depois de vários meses de ausência, devido à pandemia, a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio” regressa aos espetáculos por todo o país. “É a nossa praia”, diz João Paulo Rodrigues à N-TV.

Acabaram-se os meses de espera. Com o desconfinamento progressivo depois de quase um ano de espetáculos cancelados, João Paulo Rodrigues e Pedro Alves estão de volta com a dupla “Quim Roscas e Zeca Estacionâncio”. O segundo brilha na novela da TVI “Festa é Festa”, no papel de “Bino” e “Jota” continua no “ar”, na RTP1, com o programa “Não te Esqueças da Letra”, depois de ter terminado o “Hoje é Domingo”.

João Paulo Rodrigues começa por garantir, em entrevista à N-TV, que o final do formato que apresentou ao lado de Vera Fernandes “não foi abrupto”. “Já estávamos a terminar a segunda temporada, acabou mais cedo, mas já sou alheio a isso. O final coincidiu com aquilo que estávamos à espera, porque agora vão chegar os programas de verão e na rua”, começa por esclarecer.

Segue-se, nos próximos meses, o regresso da dupla com Pedro Alves. “Começámos na Mealhada, esgotou, e tivemos de abrir mais uma hora. Depois seguimos no Europarque, em Santa Maria da Feira, com mais dois espetáculos. Teremos um em Setúbal e outro para perto de Lisboa no fim de maio e, a correr bem, mais dois em Paris, que já estavam marcados antes do primeiro confinamento”, enumera.

A dupla começou por se sentir “enferrujada”, mas rapidamente ganhou ritmo. “É uma dinâmica que vamos buscar rapidamente. Fizemos três livestreams com muita gente a ver e ao terceiro foi sempre a abrir. Agora estamos ao vivo, é a nossa praia, o nosso combustível! Estar com as pessoas à frente, sentires as pessoas ali e a rirem… é inexplicável!”

“Jota” mostra-se, finalmente, contente com a primeira novela do amigo Pedro Alves, “Festa é Festa”, na TVI.”“A dupla que temos há 20 anos sai a ganhar com qualquer trabalho que um de nós faça. Está-lhe a correr bem e eu fico todo feliz, porque está a dar-lhe muito prazer. Somos irmãos e gosto de sentir esta valorização que ele está a ter”, conclui João Paulo Rodrigues.