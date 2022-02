João Paulo Sousa assinala aniversário da companheira

João Paulo Sousa fez questão de assinalar publicamente o aniversário da companheira, Adriana Gomes, com um testemunho sobre os 15 anos de relação amorosa.

O apresentador da SIC declarou-se à “patroa” no dia em que esta completa mais um ano. No perfil de Instagram, o comunicador admitiu que nem tudo é fácil no amor porque existem “bons e maus momentos”.

“A patroa faz anos! E daqui a um ano, já vivemos há mais tempo juntos do que sem nos conhecermos!” começou por revelar. “Mas não se deixem enganar, 15 anos de relação dá trabalho!”

“Nem todos os dias são maravilhosos e alegres. Mas é isso que torna o amor mais forte: os bons e os maus momentos! É assim no amor. Na amizade. No trabalho. E na vida”, contou o também locutor da Cidade FM.

No final de junho, João Paulo Sousa anunciou o lançamento do seu “talk show” online. Chama-se “João Paulo SHOWsa” e é publicado no perfil de Instagram aos domingos à noite.

O comunicador também é autor da “Sentimento FM”, um programa de entrevistas online, com personalidades nacionais que admira, ao qual acrescentou a rubrica “Sou teu fã!”, na qual lê uma mensagem enviada por um seguidor. O formato acontece todas as quartas-feiras, em direto, às 21h30.

