João Paulo Sousa é o apresentador dos “diários” de “Era Uma Vez na Quinta”

João Paulo Sousa foi o apresentador escolhido para conduzir os “diários especiais” do programa “Era Uma Vez na Quinta”.

João Paulo Sousa é uma cara conhecida da SIC. E agora vai entrar na sua casa no horário da tarde. O apresentador foi o escolhido para conduzir os “diários especiais” do programa “Era Uma Vez na Quinta”.

O comunicador estreou-se no formato de fim de tarde e vai continuar a apresentar algumas emissões especiais nesse horário.

De relembrar que “Era Uma Vez na Quinta”, apresentado por Andreia Rodrigues, estreou no início do mês, no passado dia 7 de janeiro e juntou 16 concorrente – agora 14 – para cuidar da horta ou dos animais.