João Paulo Sousa solidário com Maria Botelho Moniz: “Julgar pessoas e o seu valor pela aparência não é o mesmo que ter uma opinião”

Depois de muitas figuras públicas terem mostrado a sua solidariedade, foi a vez do amigo de Maria Botelho Moniz João Paulo Sousa sair em defesa da apresentadora.

João Paulo Sousa, que apresentou o “Curto Circuito”, na SIC Radical, com Maria Botelho Moniz – no qual chegaram a brincar com algumas figuras públicas, que se mostraram nos últimos dias revoltadas -, mostrou-se solidário com a apresentadora, que foi chamada de “robusta” pelo cronista, Alexandre Pais, o que levou a uma onda de indignação.

“Julgar pessoas e o seu valor pela aparência não é o mesmo que ter uma opinião”, começou por escrever João Paulo Sousa nas redes sociais.

“Mas, para ajudar a exemplificar o que é ter opinião, isto é o que realmente importa sobre a Maria…”, prosseguiu. “É uma mulher educada, com bom coração, uma profissional super empenhada e trabalhadora e uma colega generosa, a quem devo muito do que sei sobre apresentar programas diários e ética de trabalho”.

“Estes valores são totalmente independentes do facto de se gostar mais ou menos dela e do seu trabalho e nenhum destes valores poderá ser encontrado nunca em qualquer etiqueta de roupa, seja qual for o tamanho e medida”, concluiu João Paulo Sousa.