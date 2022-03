João Paulo Sousa: “Tudo isto é novo e difícil!”

João Paulo Sousa juntou-se às diversas caras conhecidas que fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio aquando do fim do Estado de Emergência e o regresso (aos poucos) à rotina.

O locutor da rádio Cidade FM tem aproveitado a quarentena para colocar a conversa em dia com a programa “Sentimento FM”, que pode ser vista no seu perfil de Instagram. Neste espaço, o comunicador fala com figuras conhecidas.

Agora, com o regresso à normalidade das pessoas, com todas as medidas de segurança e higiene, o apresentador enviou um testemunho de força na referida rede social.

“Para quem está a: voltar a sair à rua, voltar ao trabalho, conduzir, ver toda a gente de máscara, ganhar hábitos de desinfeção. Tudo isto é novo e é DIFÍCIL! Não sejas demasiado exigente contigo. Todas as coisas novas precisam de um período de adaptação! As coisas boas da vida não são instantâneas”, escreveu.

Na fotografia que João Paulo Sousa optou por publicar pode ler-se a frase: “Não sejas demasiado exigente contigo, estamos só a aprender”.

https://www.instagram.com/p/B_91-l2gDXP/

