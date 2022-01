Jorge Gabriel revoltado com o desrespeito às ordens da DGS

Jorge Gabriel mostrou-se revoltado, este sábado, com todas as pessoas que têm desrespeitado as indicações de segurança e higiene da Direção Geral de Saúde (DGS).

O apresentadora do programa das manhãs da RTP1 não aguenta mais estar calado enquanto existem pessoas a transgredir as orientações da DGS. Por isso, o comunicadora deixou um apelo no Instagram.

“Quando ouço falar em ajuntamentos em plena pandemia da Covid-19 recordo sempre estas imagens. Esta foto é a de um doente mas pode vir a ser a nossa fotografia ou o instantâneo de um nosso familiar se continuarmos a brincar aos ajuntamentos”, disse, referindo-se à fotografia que publicou.

Jorge Gabriel afirmou que também está farto das limitações “como qualquer um dos habitantes do planeta”, no entanto, existe um objetivo maior.

“Relembro que milhares de pessoas morreram, milhões estão mais pobres do que estavam e o futuro ainda ninguém percebeu o que nos reserva. Afinal qual é a parte da palavra confinamento que ainda não perceberam?” questionou.

