Jornalista da TVI Rita Rodrigues: “Depois da quarentena senti que isto era Chernobyl”

Rita Rodrigues esteve duas semanas de quarentena em casa devido à Covid-19. Quando regressou ao trabalho, a jornalista da TVI sentiu que estava em Chernobyl.

A profissional de informação foi uma das convidadas do apresentador Manuel Luís Goucha no programa “Você na TV!” (TVI). Quando estava à conversa, a comunicadora falou sobre o regresso ao trabalho.

“Senti-me apavorada. Foi o meu primeiro choque com a realidade depois de 15 dias no conforto da minha casa. Não desinfectava as mãos porque estava em casa”, começour por admitir.

“Quando cheguei à TVI senti que isto era Chernobyl”, disse Rita Rodrigues, referindo-se ao acidente nuclear, na central de Chernobyl, em Pripyat (1986). “No domingo repetiu-se. Só na segunda, terça-feira é que começou a aligeirar”, adiantou a jornalista.

