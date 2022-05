José Carlos Malato comenta celebrações de Nossa Senhora de Fátima

José Carlos Malato recorreu, esta sexta-feira, 13 de maio, ao perfil de Instagram para assinalar as comemorações de Nossa Senhora de Fátima.

O apresentador partilhou uma notícia sobre a procissão das velas no Santuário em Fátima e referiu que gosta “de Nossa Senhora de Fátima”.

“É poderosa, superior, independentemente das crenças. É mãe que perdeu o filho. Só por isso merece todo o nosso respeito. Como costumo dizer, é uma santa de clínica geral! Ave-Maria”, escreveu.

O comunicador admitiu que fica comovido com a procissão do adeus. “A procissão do adeus ainda me comove mais. É uma despedida. É o ficarmos sós. Entregues a nós mesmos. Sem mãe. Somos um cordão umbilical à deriva. Sei bem o que isso é”.