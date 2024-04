José Carlos Pereira assinala aniversário do filho: “Vou estar sempre aqui”

José Carlos Pereira recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário do filho Tomás, fruto da relação terminada com Inês de Góis, que completa três anos.

Tomás, filho de José Carlos Pereira e Inês de Góis, completa três anos de vida. Nas redes sociais, o pai assinalou a data com uma mensagem especial e uma fotografia do menino a sorrir.

“Três anos de ti e da tua intensidade só comparável a uma que conheci. És um furacão e um poço de energia mas um menino com um coração do tamanho do mundo. Amas como destróis tudo à tua passagem e o pai ama-te assim. És tão especial, Tomás”, escreveu.

“Continua a fazer de mim o pai feliz como tens feito e a amar como tens amado. Cada sorriso teu vale cada derrota minha para me levantar de novo e fazer melhor. Amo-te, meu filho. Amo-te muito. Vou estar sempre aqui”, rematou.

Recorde-se que, além de Tomás, José Carlos Pereira e Inês de Góis são ainda pais de Afonso, de um ano. O ator é também pai de Salvador, de seis anos, da antiga relação com Liliana Aguiar, que vive com a mãe no Dubai, Emirados Árabes Unidos.