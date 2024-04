José Castelo Branco “não queria ser pai”: “Tinha muito medo”

Guilherme entrevistou o pai, José Castelo Branco, “sem boneco” para o programa de Júlia Pinheiro. O socialite fez revelações sobre a paternidade.

Foi para o ar nesta segunda-feira, 8 de abril, uma entrevista intimista de Guilherme ao pai, José Castelo Branco, onde o socialite fez algumas revelações, nomeadamente sobre a paternidade.

Antes de Betty Grafstein, Castelo Branco esteve casado com Maria Arlene, com quem, aos 22 anos, teve o filho. No decorrer da entrevista, Guilherme questionou: “Sempre quis ser pai?”.

“Eu não queria ser pai. Sei que vou magoá-lo, mas não queria ser pai. Por uma razão, eu tinha muito medo. Na altura tinha tomado muitas hormonas, quando era Tatiana Romanova, e tinha receio que isso pudesse afetar [a gravidez]. Interiormente fiquei assustado quando soube que a sua mãe estava grávida”, respondeu.

José Castelo Branco revelou que foi se preparando “lentamente” para o nascimento. “Foi muito complicado para mim. Não me sentia preparado. Era muito novo também. (…) Comecei a amá-lo quando comecei a senti-lo”, explicou. “O momento mais mágico que eu tive foi no dia em que nasceu. Nunca chorei tanto na vida”, frisou.