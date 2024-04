José Castelo Branco revela: “Vivo do meu trabalho e ajudo a Betty do meu trabalho”

José Castelo Branco foi convidado de Manuel Luís Goucha no “Conta-me” e falou sobre temas variados, nomeadamente qual a sua fonte de rendimento.

Durante a entrevista para o “Conta-me”, que foi para o ar este domingo, 31 de março, José Castelo Branco esclareceu qual a sua fonte de rendimento.

“Em Nova Iorque trabalho bastante, faço muitas presenças, saio muito à noite”, contou o socialite. “Vivo do meu trabalho e ajudo a Betty do meu trabalho”, sublinhou.

José Castelo Branco, de 61 anos, aproveitou para colocar os pontos nos i’s, no que diz respeito ao dinheiro da companheira, Betty Grafstein, de 95. “Quando as pessoas dizem que eu casei com a Betty pelo dinheiro eu digo ‘Deus, credo! Esta gente não sonha’. O filho da Betty tem o controlo absoluto de tudo”, explicou.

“A única coisa que o filho paga, porque ele é que fica com a reforma, ele é que gere, é o condomínio, a eletricidade, a televisão/internet e a água”, disse, acrescentando que a comida é por sua conta.

Recorde-se que os dois estão casados há 28 anos. A designer de jóias é mãe de Roger Grafstein e José é pai de Guilherme Castelo Branco.