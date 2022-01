José Fidalgo acorda com ressaca do Natal

O Natal já terminou e José Fidalgo mostrou-se cansado da época festiva. O ator acordou com ressaca, tal como confessou nas redes sociais.

Depois da véspera e do dia de Natal, o intérprete aproveitou para dormir até tarde para descansar. Quando acordou, o ator contou, no perfil de Instagram, que está de ressaca do Natal.

“Bom dia da parte da tarde e com a ressaca do Natal. E tenham um bom fim de semana”, escreveu.

Diversas celebridades mostraram como correu o seu Natal nas redes sociais. A apresentadora Fátima Lopes partilhou um conjunto de três fotografias em que surge a cozinhar coscorões com a sua irmã na cozinha.

Já Carolina Deslandes contou como correu a época festiva com o ex-companheiro, Diogo Clemente, e os três filhos: Santiago, Benjamin e Guilherme.