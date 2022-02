José Raposo e Sara Barradas celebram primeiro aniversário da filha

A filha de José Raposo e Sara Barradas completou um ano esta segunda-feira e a data foi assinalada publicamente com uma fotografia inédita.

Desde o nascimento de Lua, o casal tem partilhado nas respetivas redes sociais vários momentos do crescimento da bebé e, desta vez, destacaram o marco especial do primeiro aniversário.

“Um ano de Lua cheia. Este amor não cabe dentro das palavras. E não cabe dentro de mim. É maior do que nós. Tem a força do vento e a luz das estrelas. Este amor. O amor. Da nossa Lua”, escreveu Sara Barradas no Instagram.

“Hoje é o primeiro aniversário da Lua e neste período tão atípico ela tem sido motivo de felicidade total neste lar. Mas transcrevo estas palavras da Sara que tão bem definem o nosso sentimento”, disse José Raposo no Facebook.