José Raposo e Sara Barradas assinalam uma década de namoro

José Raposo e Sara Barradas estão juntos há dez anos. Para celebrar a data, o casal assinalou a década de namoro com uma troca de juras de amor nas redes sociais.

O ator, de 57 anos, recordou o olhar de “deusa” com que a atriz o enfeitiçou. E para ilustrar as suas palavras publicadas no perfil de Instagram, o intérprete escolheu uma foto ternurenta de uma viagem.

“Foi há precisamente dez anos, a 27 de setembro de 2010, que me enfeitiçaste com este olhar de deusa/gazela. E desde então o amor transbordou em nós! Amo-te, a todos os segundos”, garantiu.

Já Sara Barradas confessou que andou à procurar de uma fotografia aleatória para utilizar neste dia tão especial e acabou por escolher uma imagem captada numa aventura dos dois à Amazónia.

“Andei à procura de uma fotografia tua, aleatoriamente, para publicar hoje. Hoje, 27 de setembro, dia em que comemoramos dez anos de namoro. Não é muito. Nem pouco. Bastante (como diz a outra senhora)”, explicou. “Nesta fotografia estávamos na Amazónia (experiência imperdível), no ano de 2016 e, curiosamente, no dia 27 de setembro. Absolutamente por acaso. Ou não. Como nós. Amo-te meu amor (há 27 anos e um pouco mais). Tua, Sara!” rematou.

Lembre-se que o casal tem em comum uma filha, Lua.

