Júlia Palha deslumbra em lingerie: “Poderosa”

Júlia Palha deslumbrou na tarde deste sábado os seguidores, ao posar em lingerie para uma conhecida marca de roupa interior.

“Um estrondo” ou “poderosa”. É assim que muitos seguidores comentam a mais recente publicação de Júlia Palha nas redes sociais.

A protagonista da novela “A Serra” posou para uma conhecida marca de lingerie italiana e as reações não se fizeram esperar.

“Muito mais importante do que aquilo que os outros valorizam é o valor que nos damos.

Ser mulher é aceitares-te, respeitares-te e amares-te. E para ti o que significa ser mulher?”, escreveu a atriz no perfil Instagram, a propósito do novo modelo de lingerie.