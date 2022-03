Júlia Palha estreia-se como apresentadora na SIC

Júlia Palha está prestes a regressar à apresentação. A atriz irá apresentar próximo programa da SIC “Estamos em Casa”, transmitido durante a manhã de sábado.

A protagonista de “A Serra”, da SIC, está a preparar-se para deixar a representação por apenas algumas horas e apresentar o formato do canal. Júlia Palha aceitou o desafio da estação privada e prepara-se para conduzir a próxima emissão do formato das manhãs de sábado do canal.

“João e Diana gostava de passar aí em casa com algumas amigas e convidadas muito especiais”, afirmou a atriz num vídeo transmitido no programa “Casa Feliz”, esta sexta-feira.

Júlia Palha já apresentou o programa “Selfie”, na TVI. “Estamos em Casa” será a estreia como apresentadora na SIC.