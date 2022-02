Júlia Pinheiro deixa mensagem a Mariama Barbosa: “É uma pessoa linda”

Júlia Pinheiro juntou-se às várias caras conhecidas que manifestaram publicamente o seu apoio a Mariama Barbosa, que luta contra um tumor maligno.

A apresentadora do programa “Júlia” (SIC) ficou com uma “enorme preocupação” ao saber da notícia da colega de estação. No perfil de Instagram, a comunicadora fez questão de enviar uma mensagem.

“Tenho uma relação muito ‘quentinha’ com a Mariama. O que está relacionado com a sua gigante capacidade de afeto. Foi a Mariama que me conquistou. E eu facilmente descobri que a Mariama é uma pessoa linda”, admitiu.

“Sinto uma enorme preocupação. Mas também uma grande esperança e confiança. Desejo todo o amor a esta força da natureza que é a Mariama”, desejou Júlia Pinheiro na legenda de uma fotografia das duas.

Rita Pereira também já tinha publicado uma mensagem de apoio a Mariama Barbosa: “Está perante uma nova batalha que sei que vai vencer, mas a nossa energia positiva nestas alturas faz toda a diferença. Estou aqui, Mariama. Muita força minha diva!”

Lembre-se que a antiga comentadora do “Passadeira Vermelha” revelou que foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago. A apresentadora já está a fazer tratamentos no IPO, em Lisboa.