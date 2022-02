Júlia Pinheiro rendida à mensagem de médico português que vive nos Estados Unidos

View this post on Instagram

Ricardo Soares é português, médico nos Estados Unidos, nascido e criado no Porto, com faculdade e internato de Urologia feito no Porto, e com a maioria da família a viver no Porto. A todos quantos o questionam sobre a atual pandemia, o médico deixa esta mensagem, que me pediu para partilhar. “Qualquer pessoa pode estar infectada por Coronavírus: com tosse ou sem tosse; tosse seca ou com expetoração; com nariz entupido ou a respirar bem; com febre, febrícula ou temperatura normal; diarreia ou obstipação; perda de olfacto ou a cheirar bem. O que têm que fazer é o seguinte: 1- FIQUEM EM CASA 2- FIQUEM EM CASA 3- Tomar paracetamol / Ben-u-Ron 1g se tiverem febre, num máximo de 4 vezes por dia 4- Ligar para a Saúde 24 se a febre não baixa ou se ficarem com dificuldade em respirar 5- Não sair de casa para ir passear na marginal da praia, ir ao café ou ir visitar os avós/pais idosos, se não houver necessidade para tal Se acharem que isto é um exagero, pensem que esta semana eu tive que cancelar quatro cirurgias em doentes com cancro (Sim, CANCRO! MALIGNO!!) porque não era seguro para os doentes irem ao hospital. E eles compreenderam. Se eles entendem, qualquer um entende a importância de ficar em casa, MESMO QUE NÃO TENHAM SINTOMAS NENHUNS!” No Blog Júlia, continuo em contacto com portugueses pelo mundo fora. https://julia.pt/2020/03/26/fiquem-em-casa-ricardo-soares-medico-portugues-nos-estados-unidos/