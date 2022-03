Kanye West deixa de seguir Kim Kardashian no Instagram

Kanye West eliminou a ex-mulher, Kim Kardashian, da lista de contas a seguir na plataforma Instagram, no mesmo dia em que ela se apresentou na MET Gala.

O “unfollowed” do rapper, de 44 anos, surgiu no mesmo dia em que a socialite se apresentou na MET Gala com um look arrojado. A empresária vestiu uma roupa integralmente preta que cobriu rosto.

O pedido de divórcio de Kim Kardashian, recorde-se, aconteceu há sete meses. Da relação de Kanye West e Kim Kardashian resultaram quatro filhos: North, de sete anos, Saint, de cinco, Chicago, de três e Psalm, de dois.