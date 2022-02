Katia Aveiro e as saudades do pai: “Por alguns segundos, acreditei que estavas aqui”

Katia Aveiro fez questão de lembrar publicamente, esta quinta-feira, 22 de abril, o seu pai, José Diniz, que morreu a 6 de setembro de 2005.

A irmã de Cristiano Ronaldo está com saudades do seu progenitor. No perfil de Instagram, a também empresária confessou que, “por alguns segundos”, ainda acreditou que o seu pai estivesse vivo.

“Só por alguns segundos, eu acreditei que estavas aqui”, afirmou Katia Aveiro na legenda de um vídeo com a imagem do seu pai.

Na secção de comentários, entre as várias mensagens de apoio à empresária, destaque para as palavras da irmã Elma Aveiro. “Quem me dera! Amor que saudades tão grandes”, atirou.

Já a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, também reagiu à publicação, com o emoji de um coração.