Katia Aveiro lembra testemunho de Cristiano Ronaldo com 18 anos

Katia Aveiro lembrou, esta sexta-feira, 25 de novembro, o testemunho do irmão Cristiano Ronaldo, com 18 anos, assumindo na altura querer ter impacto no futebol mundial.

Depois do golo de Cristiano Ronaldo no jogo de estreia de Portugal no Mundial, a irmã do “capitão” da Seleção Nacional aproveitou para recuperar um testemunho que o atleta teve com 18 anos.

“‘Quero deixar a minha marca no futebol mundial’. Cristiano Ronaldo disse isto aos 18 anos”, escreveu, no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A empresária mostrou-se rendida também ao momento em que o futebolista se emocionou durante o hino nacional, antes de arrancar o jogo, partilhando imagens do atleta em lágrimas.

O craque português abriu o marcador no encontro de Portugal contra o Gana na primeira partida da fase de grupos do Campeonato do Mundo de Futebol, que está a decorrer no Qatar até 18 de dezembro. A Seleção Nacional venceu por 3-1 a equipa adversária.

Lembre-se que Cristiano Ronaldo está sem clube depois de ter rescindido contrato com o Manchester United (Inglaterra). A rescisão deu-se por acordo entre ambas as partes e após a entrevista polémica do futebolista a Piers Morgan.