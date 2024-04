Kelly Medeiros, vencedora de “A Quinta”, revela diagnóstico de cancro da mãe

Kelly Medeiros, vencedora do “reality show” “A Quinta”, recorreu às redes sociais para revelar o dignóstico de cancro da mãe.

Foi em 2016 que Kelly Medeiros venceu a terceira edição de “A Quinta”, tornando-se a primeira estrangeira a vencer um “reality show” português.

Nas redes sociais, a jovem, de 28 anos, partilhou um vídeo onde revelou que a mãe foi diagnosticada com cancro. “Começaremos mais uma jornada dia de pôr o cateter para começar a quimioterapia”, escreveu.

“Sim, muitas vezes choramos, seria mentira se dissesse ao contrário, mas também levamos com fé e força no Senhor. Ele nos conduzirá da melhor forma. Amo-te, mãe. Estarei sempre ao teu lado, amo-te daqui até além do infinito, a senhora é meu anjo na terra”, completou.,