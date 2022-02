Kim Kardashian justifica comportamento de Kanye West: “É bipolar!”

Kim Kardashian enviou um comunicado à imprensa, através do Twitter, a explicar que as atitudes do marido, Kanye West, acontecem por este sofrer de bipolaridade.

Depois de Kanye West se ter candidatado à presidência dos Estados Unidos e revelado que está há dois anos a tentar divorciar-se de Kim Kardashian, a empresária veio a público justificar estas atitudes do cantor.

“Como vocês sabem, o Kanye West tem uma doença bipolar. Quem tiver este tipo de doença ou algum familiar na sua vida que tenha sabe o quão complicado é de entender”, começou por afirmar no Instastories, ferramenta do Instagram.

Até ao momento, a “socialite” nunca tinha falado publicamente sobre esta situação: “Nunca falei publicamente sobre a forma como isto nos afetava em casa porque sou muito protetora com as crianças e com a privacidade de Kanye. Mas hoje sinto que devo comentar por causa da perceção que existe da saúde mental. Aqueles que entendem o que é a doença mental ou comportamento compulsivo sabem que a família não tem o poder de controlar, a não ser que a pessoa seja menor de idade. Pessoas que estão longe desta experiência conseguem criticar e não entender que o indivíduo nesta situação tem de querer ajuda”.

Instastories Kim Kardashian

Instastories Kim Kardashian

Instastories Kim Kardashian

Kim Kardashian entende que o seu marido “esteja sujeito a críticas por ser uma figura pública” que “as suas ações, por vezes, podem causar opiniões e emoções fortes”. “É um homem brilhante, mas complicado porque está sujeito a pressões por ser artista e um homem negro, que perdeu a sua mãe”.

A companheira do “rapper” acredita que a doença bipolar não afeta a criatividade nem a capacidade de trabalho do cantor. “Faz parte do seu génio. Todos nós já testemunhámos os seus sonhos tornarem-se realidade”, acrescentou.

“Peço educadamente ao público e aos media para nos darem a empatia e compaixão que são precisas para enfrentarem este momento. Obrigado a todos os que se mostraram preocupados com o Kanye e pelo vosso entendimento”, rematou.

Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West estão casados há seis anos. O mediático casal tem em comum quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm.

LEIA TAMBÉM: