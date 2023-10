Kourtney Kardashian revela que uma ecografia a mais “salvou a vida do bebé”

Depois de ter passado por uma cirurgia fetal de urgência, Kourtney Kardasian revelou que foi uma ecografia que “salvou a vida do bebé”.

Kourtney Kardashian submeteu-se a uma cirurgia fetal de urgência há cerca de um mês. Em entrevista para a “Vogue”, a mais velha das irmãs Kardashian, que está grávida pela quarta vez, revelou que foi uma ecografia que “salvou a vida do bebé”.

“Essa experiência abriu-me os olhos para um mundo novo na gravidez que não conhecia no passado. Foi aterrorizante”, referiu, relembrando o momento em que achou que ia perder o filho, fruto do casamento com Travis Barker, baterista dos Blink-182.

“Sempre fui uma sortuda por fazer mais ecografias do que aquelas que o seguro de saúde cobre, e foi uma dessas ecografias que salvou a vida do bebé”, acrescentou.

Recorde-se que a filha de Kris Jenner é mãe de três filhos, fruto da relação terminada com Scott Disick: Mason, de 13 anos, Penelope, de 11, e Reign, de oito.