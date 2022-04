Lana del Rey em polémica após declarações sobre Beyoncé e Ariana Grande

A cantora norte-americana respondeu a quem a acusa de “romantizar” a violência em relações abusivas e comparou-se a outras artistas, como Ariana Grande, Beyoncé e Nicki Minaj.

Lana del Rey afirmou que não deve ser criticada por cantar sobre sentir-se bem “só por estar apaixonada, mesmo que a relação não seja perfeita”, destacando as cantoras que alcançaram “várias vezes o número um com canções sobre ser sexy, não usar roupa, sexo e traição”.

“Agora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabelo, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj e Beyoncé alcançaram várias vezes o número um com canções que falam de ser sexy, não usar roupa, sexo e traição, etc, por favor, posso voltar a cantar sobre sentir-me bem só por estar apaixonada, mesmo que a relação não seja perfeita, sem ser crucificada ou acusada de ter uma visão romântica do abuso?” referiu no Instagram.

“Estou farta que jornalistas mulheres e cantores alternativos digam que eu torno a violência numa coisa glamorosa quando na verdade eu sou só uma pessoa glamorosa a cantar sobre as relações abusivas que existem em todo o mundo”, acrescentou.

A também compositora sublinhou que se limitou a ser “honesta” quanto às relações mais complicadas que teve. “Quero dizer que aprendi muito com essas críticas da treta, mas também ajudei outras mulheres a não terem de fazer cara alegre, podendo dizer o que querem nas músicas”, afirmou.

Posteriormente, Lana de Rey destacou que adora todas as cantoras que referiu. “Gostava de ter o mesmo tipo de liberdade de expressão que elas, sem julgamento ou histeria. Era só.”

A polémica surge após a artista ter anunciado, esta quinta-feira, o novo álbum.