Laura Figueiredo de “coraçãozinho apertado” depois de deixar o filho no infantário

Gabriel, filho de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, tem apenas nove meses, mas já anda no infantário. Nas redes sociais, a mãe fez um desabafo.

Ao contrário da irmã, Beatriz, que ficou com a mãe até aos dois anos e meio, Gabriel já foi para o infantário.

No primeiro dia desta nova etapa, Laura Figueiredo recorreu às redes sociais para fazer um desabafo, começando por referir que estava com o “coraçãozinho apertado”.

“Que dia é hoje, gente? É o primeiro dia do Gabi no infantário. O Gabi tem nove meses. Eu deixei a Bea, na escolinha, pela primeira vez, com dois anos e meio. Até lá, a Bea esteve sempre comigo. Sem amas, sem nada. Nestes nove meses, também o Gabi esteve comigo sem nada disso. E é diferente”, disse.

“E mãe que é mãe sente culpa porque estou a fazer com o Gabi algo diferente daquilo que fiz com a Bea. Amamentei a Bea até aos dois anos e dois meses. Estou já neste momento no desmame do Gabriel. E mãe sente culpa! É inevitavelmente, inegavelmente, sentimos, comparamos”, acrescentou.