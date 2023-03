Laura Pausini sobe ao altar após 18 anos de relação

A cantora italiana Laura Pausini e o companheiro, Paolo Carta, subiram ao altar para trocar alianças após 18 anos de relação.

No seu perfil de Instagram, a intérprete partilhou alguns momentos da cerimónia da qual alguns detalhes chamaram à atenção.

Numa primeira publicação, Laura Pausini escreveu “dissemos sim” em várias línguas diferentes.

Mais tarde, a artista partilhou também um vídeo no qual surge a cantar na cerimónia acompanhada pela guitarra do agora marido. Nesse vídeo é também possível ver a intérprete subir ao altar de braço dado com o pai e a sua filha a caminhar na sua frente.

A cantora partilhou ainda alguns detalhes e torna-se digno de nota referir que as alianças do casal fogem ao tradicional e são de cor preta.