Leandro: “Eu não cometi nenhum crime. Quem está a cometer um crime é o IRA”

Após a alegada agressão a um animal, Leandro acusa o IRA de estar a “cometer um crime” e que a situação vai a tribunal.

Enquanto concorrente do “Big Brother”, Leandro proferiu algumas declarações que se tornaram polémicas sobre ter batido numa cadela, depois de um alegado ataque ao filho. O IRA, a associação Intervenção e Resgate Animal, já se pronunciou sobre o assunto, podendo avançar com queixa-crime, e também o PAN, que pretende fazer queixa do cantor ao Ministério Público.

Nesta quarta-feira, 24 de janeiro, o artista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e voltou a tocar no assunto.

“Eu não cometi nenhum crime, alguém cometeu um crime comigo. Difamar é crime. Quem está a cometer um crime é o IRA ao difamar alguém”, começa por dizer.

Leandro contou ainda que foi contactado pelo IRA para uma “reunião”, mas que negou. “Vai para tribunal. Não vou facilitar”, explicou, dizendo que irá levar a associação de animais e também o PAN a tribunal.

O cantor também contou que tem recebido mensagens ofensivas e que já chegou a receber ameaças de irem “à porta da escola” dos filhos ou “à porta de casa”.