Liliana Campos chora a morte do tio: “Vibrou comigo nas minhas conquistas”

Muito próxima do “tio Júlio”, a apresentadora Liliana Campos recorreu às redes sociais para homenagear o familiar que morreu.

Liliana Campos tem vivido dias mais difíceis: a apresentadora está de luto pela morte do tio, de quem era próxima, e recorreu às redes sociais para deixar um texto comovente.

“Homem bom – é assim que todos os que tiveram o privilégio de conhecer o tio Júlio, o vão lembrar. Cuidador, brincalhão, perspicaz, inteligente, empreendedor, visionário, entre tantas outras qualidades, deixa uma marca única nos nossos corações”, escreveu.

“Não sei se alguma vez lhe lhe agradeci o suficiente a preocupação genuína que tinha comigo, nos primeiros tempos, depois de o meu pai morrer. Passava-me a mão pela cabeça e perguntava-me se eu precisava de alguma coisa”, completou.

“Era a única pessoa adulta que me fazia isso, pois sabia as responsabilidades com que eu tinha ficado. E eu sabia que se precisasse, ajudar-me-ia”, continuou, acrescentando que chegou a convidar o tio para ser padrinho de um casamento que “acabou por não acontecer”.

“Sei que vibrou comigo nas minhas conquistas, e ficou triste por mim nos momentos menos bons. Hoje sou eu que estou muito triste porque o tio Júlio já não está cá. Agora vive no meu coração e nas minhas memórias, assim como no coração de todos aqueles que tocou com a sua bondade”, rematou.