Liliana Campos recorda pai: “Fiquei sem chão”

Liliana Campos fez um desabafo sobre a ausência do pai, que morreu há 24 anos na sequência de um ataque cardíaco.

Mais de duas décadas depois da morte do progenitor, a apresentadora do programa “Passadeira Vermelha” recordou o pai, na conta oficial de Instagram, destacando a saudade que sente.

“Desde os 24 anos que passei a ter que tomar decisões, sem nunca ter a certeza do que estava a fazer. Sempre a pensar que conselhos me daria. O Pai tinha sempre a solução para tudo, ou quase tudo”, lê-se na descrição de uma publicação, na qual mostra uma fotografia antiga do pai.

“Sempre fui a menina do papá, desde que nasci, até o pai partir… E partiu de repente, sem tempo de eu poder agradecer, de dizer quanto o amava. Sem tempo de me despedir. Hoje acho preferível que tenha sido assim, mas na altura era tão novinha fiquei sem chão e sem alma, durante anos”, acrescentou.

Liliana Campos confessou ainda que “dava tudo para sentir o abraço forte” do pai e “de voltar a ouvir ‘Palhuça vai buscar o rádio’”.

https://www.instagram.com/p/B7VWm30F9pn/

