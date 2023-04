Lindsay Lohan delicia os seguidores com fotos da gravidez: “Bons tempos”

A atriz Lindsay Lohan está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento que mantém com Bader Shammas e mostrou novas imagens.

Protagonista de inúmeros filmes de sucesso, principalmente na adolescência, a atriz Lindsay Lohan partilhou com os fãs, no passado mês de março, que estava à espera do primeiro filho: “Estamos abençoados e entusiasmados”, escreveu Lindsay na legenda da publicação.

Nesta quinta-feira, 27 de abril, a atriz voltou a deliciar os fãs mas, desta vez, com alguns momentos da gravidez e do “baby shower”: “Bons tempos! Muito grata por todas as pessoas maravilhosas na minha vida!”, disse.

O sexo da criança, fruto do relacionamento que Lindsay mantém com Bader Shammas, permanece, no entanto, em segredo.

Na caixa de comentários, choveram mensagens de carinho por parte das celebridades. “Muito feliz por ti, amor!”, disse Paris Hilton, “A gravidez fica linda em ti, Lindz”, escreveu Jeremy Scott.