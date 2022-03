Lourenço Ortigão apaga as velas dos 31 anos com Kelly Bailey

Lourenço Ortigão celebra este domingo mais um aniversário. O ator apagou as velas à meia-noite acompanhado por Kelly Bailey.

O ator completa 31 anos e, para celebrar a data especial, optou por jantar com a atriz no restaurante “Yakuza by Olivier”, um momento que ambos destacaram nas redes sociais com vídeos.

No Instagram, Kelly Bailey partilhou ainda imagens que mostram Lourenço Ortigão a soprar as velas e a pedir o tradicional desejo.

Recorde-se que a dupla de atores começou a namorar no final de 2017, durante as gravações da novela “A Herdeira”, da TVI. Contudo, o casal apenas assumiram a relação na Festa de Verão da TVI, em 2018.

