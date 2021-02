Lourenço Ortigão reúne-se com colegas de “Morangos com Açúcar”

Lourenço Ortigão reencontrou-se com Ricardo de Sá e Nuno Martins. Os três foram colegas de elenco da série “Morangos Com Açúcar” (TVI).

O ator integrou a sétima temporada da série juvenil da estação de Queluz de Baixo, dando vida à personagem principal “Rui”, que viveu uma história de amor com “Margarida” (Sara Matos).

Quando Rui não estava com Margarida, passava o seu tempo com os dois amigos “Flash” (Nuno Martins) e “Léo” (Ricardo de Sá). Dez anos depois do último episódio, o trio voltou a reunir-se.

“Incrível, como quase dez anos depois voltámos a reunir-nos e estava tudo lá. Tudo! A cumplicidade, a amizade, as piadas, a intimidade, os conselhos, a química de grupo, verdadeiramente como se voltássemos atrás no tempo e nos tivéssemos visto no dia anterior. É a prova vivida de que o que vivemos não se apaga e que a vida põe sempre as coisas no lugar. Que dia do caraças!” desabafou o namorado de Kelly Bailey no Instagram.

Ricardo de Sá partilhou da mesma opinião que o amigo e antigo colega de elenco: “Podes crer, mano! É tão bom quando é genuíno. A mais dias assim! Gosto muito de vocês. Estamos ten ten ten sexy’s!”

Lembre-se que a sétima temporada de “Morangos com Açúcar” estreou-se na TVI a 21 de setembro de 2019 e terminou a 18 de setembro de 2010.

